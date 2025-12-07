И нтер Маями с голямата звезда Лионел Меси спечели историческа първа титла в Мейджър Лийг Сокър. На финала тимът победи с 3:1 Ванкувър.

В Интер заедно с Меси са съотборника му в националния отбор на Аржентина Родриго де Пол, както и бившите му съотборници в Барселона Серхио Бускетс, Жорди Алба и Луис Суарес. За Ванкувър пък игра легендата на Байерн и Германия Томас Мюлер.

Интер поведе още в 8-ата минута след автогол на Едиер Окампо. Ванкувър беше близо до изравняване в края на първото полувреме, но Али Ахмед не успя да преодолее вратаря на Интер Риос Нова.

След почивката канадският тим все пак изравни. Ахмед се разписа с хубав удар за 1:1.

В 71-ата минута Интер поведе отново. Меси изведе Де Пол зад защитата, а аржентинският халф вкара за 2:1. В края на мача Меси направи още една асистенция, този път за гол на Тадео Айенде, който сложи край на спора.