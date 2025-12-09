Х орациу Фешник от Румъния ще бъде главен съдия на двубоя между Лудогорец и ПАОК от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Срещата е в четвъртък, 11-и декември, от 19:45 часа на стадион "Хювефарма Арена". Фешник ще бъде подпомаган от сънародниците си Валентин Аврам и Александру Церей, а Рареш Джордже Видикан е четвърти арбитър.

ВАР-реферите също са от Румъния. Главен отговорник за системата за видеоповторения е Овидиу Хацеган, а асистент-ВАР е Адриан Кострейе.

Фешник вече се е сблъсквал с български отбори в европейските клубни турнири. През 2023-а година е ВАР-съдия на двубоя между Лудогорец и Нордселанд в Лигата на конференциите. Година по-рано е главен рефер при успеха на ЦСКА в гостуването на Сейнт Патрикс с 2:0 в мач-реванш от третия предварителен кръг в Лигата на конференциите.

През август 2023-а година румънецът ръководи срещата Астана – Лудогорец в третия кръг на Лига Европа, спечелена от казахстанците с 2:1. Фешник е свирил още един двубой на ЦСКА - успехът с 2:0 над БАТЕ Борисов на "Българска армия" през 2020-а година във втория предварителен кръг на Лига Европа.