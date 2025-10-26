В аляците Перник спечелиха купата на България по ръгби, след като в повторение на миналогодишния финал си отмъсти на Локомотив София с 19:13 (7:10).

Срещата на стадиона в Дивотино съвпадна с юбилейната 70-а годишнина от началото на атрактивния спорт у нас, а „железничарите” са първият клуб, който е започнал да го практикува.

Локомотив София, който през 2024-та спечели с 27:20,  поведе с 10:0 в началото, но малко по малко перничани започнаха да се връщат в мача и на полувремето бяха стопили пасива си на три точки – 7:10.

Валяците продължиха да търсят обрат и в 62-ата минута бяха намалили още – 12:13, като дори се почувстваха ощетени от съдията заради незачетено точно есе, според тях.

След това в последните минути те натиснаха, пренесоха играта почти постоянно пред точковото поле на Локомотив. 4 секунди преди да изтекат 80-те минути те успяха хитро да прокарат топката и да обърнат на 17:13. А последвалото точно изпълнено есе просто затвърди успеха им на 19:13. В оставащите малко над 90 секунди локомотивци имаха шанс за една атака, от която не произлезе нищо.

По пътя си до трофея Валяците отстраниха НСА на полуфинала.

