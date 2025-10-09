От 1991 г. насам Анатоли Илиев неизменно участва в организацията на Софийския маратон. Така е и тази година, когато ще се проведе 42-рото издание на мащабното събитие. Ето какво разказа за „Телеграф“ Илиев относно рекордния интерес към проявата и промените в нея.

- Господин Илиев, в събота и неделя София ще приеме поредния си маратон, който от година на година става все по-популярен. Колко трудно ви беше да го организирате в първите ви години?

- Тогава беше преход, така че с много мъка и с цената на здравето го правехме. Събирахме от спонсори не премии, а предметни награди – телевизори, хладилници. Голямото раздвижване започна след 2013 година, когато бягането се разви навсякъде, хората започнаха да го припознават като начин на живот, като леснодостъпно средство срещу стреса и болестите. След пандемията от COVID-19 настъпи истински бум, защото целият свят разбра ползите от движението в днешния забързан живот. Наблюдаваме нещо интересно, гледайки списъците с участници – тези, които са бягали на 5 км, на следващата година бягат 10 км и после опитват на 21 км. Търсят все по-големи дистанции.

- Миналата година участниците бягаха по нов маршрут по софийските улици.

- Да, и всъщност миналото издание беше едно от най-успешните ни, а сега трябваше да променим цялостно визията – с нов сайт, все повече хора, които се включват като организатори, и нов официален партньор – най-голямото масово бягане 5KM RUN. Освен това Милица Мирчева стана спортен директор и тя допринесе със своя опит на национален рекордьор в дисциплината, на шампион и на първата българка, участвала на олимпийски маратон при жените. Технически също имаме още персонал във всяко едно направление и това даде веднага резултати, защото бяхме притиснати от времето.

- Кога започна подготовката?

- Реално се надпреварвахме с времето, защото започнахме в края на април. Тогава стартира и сайтът, но с повече маркетинг и усилия се справихме. Особено през август не сме спирали да работим, за да стигнем до по-голяма аудитория. В крайна сметка имаме над 1000 участници само от чужбина, от 66 държави. На 5 км имаме 1500 записани, на 10 км квотата ни е 2800 бегачи, на 21 км – 2700, и на 42 км – над 1000. И всъщност тези квоти ги запълнихме още на 17 септември. Това ни даде основание да смятаме, че догодина една бройка от 10 000 души ще е съвсем лесно постижима.

- Как ще стартират бегачите в различните дистанции?

- Разделили сме тези рекордни над 8000 участници така: в събота 5-те км стартират в 10 ч. На следващия ден в 9,10 ч. започват 10-те км, а в 9,30 – 21 и 42 км. Новата визия и организация на маратона много добре се възприемат от всички, защото с включването на партньори, които са приети в бегаческите среди, той става все по-достъпен и качеството му и нивото се повишават.

- Колко души се занимавате с организацията?

- Над 20. Едни отговарят за чуждестранните състезатели, други се занимават само с трасето, с пунктовете, с допълнителните активности, със снабдяването с вода и плодове, със старт-финалната права, с рейс офиса, отварянето на гардероба, раздаването на медалите. Колкото може повече включваме опитни хора, които отговарят за конкретна дейност, за да обезпечим спокойствието и сигурността на всеки един участник. Планираме за догодина да запазим тази формула и естествено да видим в съботния и неделния ден какво ни куца и какво можем още да подобрим.

- Отново ще има благотворителна кауза.

- Да, винаги големите маратони по света имат такава и ние също всяка година отделяме средства. Ще бъдат дарени 4000 лева за подпомагането на спортисти със специални потребности. Сред тях е състезателката ни по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова - единствената българка, която представлява страната ни на световни форуми в този спорт. Събитието се вписва в нашата цел да създаваме повече условия за масов спорт в града за всички, сред които важна част заемат групите в неравностойно положение.

- Колко е наградният фонд?

- 65 000 лева се очертава и има доста допълнителни бонуси. Нашият маратон получи световен ранг Road Race Label на Световната федерация и това дава възможност на всички, които идват, да си регистрират постиженията и да си ги ползват за други маратони. На нас ни дава основание да каним елитни бегачи и в маратона, и в полумаратона, които вдигат нивото на цялото състезание. Вчера отворихме рейс офиса, в който всеки участник получи фланелка с номера си и пакета с напитки и каквото му се полага, а за всеки финиширал ще има специален медал. На него тази година е изобразена сградата на Националната опера и балет.

- Софийският маратон е част и от престижната верига „Бягането - начин на живот“.

- Да, от тази година към нея наред с Варна и Стара Загора включваме също Бургас. Всяко от състезанията носи точки за българските бегачи, за които има и допълнителни финансови бонуси за дистанциите 10, 21 и 42 км, ако са успели да се класират сред първите шест в рамките на поне едно събитие от веригата. Финалното класиране се формира чрез точкова система, а бонусите до 1500 лв. ще бъдат връчени на финала в Бургас на 9 ноември. Там трасето е уникално и при хубаво време се надяваме на много добри постижения. Ще има и детско бягане.

- За какво още мечтаете във връзка със Софийския маратон?

- Вярвам, че новата формула на организация на маратона ще донесе още повече успехи, ще доведе нови чуждестранни състезатели, а гражданите от София все повече и повече припознават маратона като свое събитие, което да бъде по-близо до хората. Няма да крия, че целта ни е да имаме един от най-качествените европейски маратони.

Пет музикални сцени за участници и публика

Цели пет музикални сцени в рамките на трасето ще допринесат за по-веселата и приятна атмосфера по време на маратона. За втора поредна година така ще се ще поддържа духът на участниците и денят ще се превърне в истински празник на спорта. На 9 декември организаторите са се погрижили за разнообразна програма - от фолклорни ритми и джаз до рок и DJ сетове. Откриването от 8,45 часа на главната сцена на площад „Александър Батенберг“ ще е с ансамбъл „Чинари“, който ще се изяви и на Тунела в „Люлин“. Другите изпълнители ще се изявяват пред кино „Арена“, в „Люлин 8“, на паметника Левски, на сцена „Хаджи Димитър“ (моста Чавдар) и пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Таня Манова