П одчертано домакински започна първата сесия от втория кръг на груповата фаза в Шампионската лига.

От всичките 9 срещи 6 завършиха с единица, в 2 гостите постигнаха гръмовни успехи, а една приключи паритетно.

Френският бомбардировач Килиан Мбапе заби хеттрик за испанския Реал Мадрид при разгрома с 5:0 навън над досегашната сензация Кайрат Алмати от Казахстан.

Хари Кейн обаче пък не съумя да заформи тройка за историята при гостуването на германския Байерн в Кипър. Капитанът на Англия вкара 2 за гръмовното 5:1 над Пафос.

За втори пореден път от началото на сезона във всички турнири Ливърпул записа загуба след тази от Кристъл Палас (1:2) във Висшата лига през уикенда. Мърсисайдци получиха гол още в 16-ата минута при визитата си на турския колос Галатасарай край Босфора,а точен бе нигериецът Виктор Осимен.

Интересно е, че средната резултатност тази вечер в ШЛ бе много висока – 33 попадения за 9 мача, или по 3,66 опънати мрежи на сблъсък.

Ето и всички резултати от вторник:

Аталанта (Ит) - Клуб Брюж (Бел) 2:1

Кайрат Алмати (Каз) - Реал Мадрид (Исп) 0:5

Атлетико Мадрид (Исп) - Айнтрахт Франкфурт (Гер) 5:1

Бодьо Глимт (Нор) - Тотнъм (Анг) 2:2

Галатасарай (Тур) - Ливърпул (Анг) 1:0

Интер (Ит) - Славия Прага (Чех) 3:0

Олимпик Марсилия (Фр) - Аякс (Нид) 4:0

Пафос (Кип) - Байерн Мюнхен (Гер) 1:5

Челси (Анг) - Бенфика (Пор) 1:0