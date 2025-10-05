М инистър Иван Пешев нареди спешна проверка на ралито, което се провежда край Варна. Както е известно, един човек загина, а осем са ранените до момента, след като пилот изпусна завой и се вряза в публиката. "Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“, министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.

Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол“ към Министерството на младежта и спорта. Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието. Министерството на младежта и спорта изказва съболезнования на близките на загиналия при тежкия инцидент зрител и пожелава бързо възстановяване на пострадалите", обявиха от ММС.