З а трети път този сезон Стефани Стоева оглави класацията за най-мощен удар при женските двойки.

След световното в Париж и турнира Super 750 в Дания 30-годишната звезда от Гълъбово бе над всички и в открития шампионат на Саарбрюкен. „Със скорост от 397,5 км/ч тя доказва за пореден път силата, класата и постоянството на българския бадминтон на световната сцена“, коментираха в страницата на Стефани и сестра й Габриела във Фейсбук.

В ранглистата на сингъл Стефани вече е №87, а с 31-годишната Габи са №13 в света на двойки. На микс по-голямата Стоева и партньорът й на корта и в живота Евгени Панев също бележат прогрес, влизайки в топ 90 на света.