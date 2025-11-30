Н икола Цолов си направи сам подарък преди Никулден. Асът ни спечели първи точки във Формула 2, след като завърши седми в основното състезание на пистата "Лусаил", Катар. Той дори финишира шести, но си докара наказание, което го смъкна с една позиция. 

Надпреварата спечели Мартенс, а с втората си позиция Форнароли си гарантира титлата във Формула 2. Третото място бе за Алекс Дън. Финалът на сезона във Формула 2 е следващата неделя на "Яс Марина" в Абу Даби.

 

 

цолов фомула 2 дебют