Н икола Цолов си направи сам подарък преди Никулден. Асът ни спечели първи точки във Формула 2, след като завърши седми в основното състезание на пистата "Лусаил", Катар. Той дори финишира шести, но си докара наказание, което го смъкна с една позиция.
Надпреварата спечели Мартенс, а с втората си позиция Форнароли си гарантира титлата във Формула 2. Третото място бе за Алекс Дън. Финалът на сезона във Формула 2 е следващата неделя на "Яс Марина" в Абу Даби.
1. Victor Martins
2. Leonardo Fornaroli
3. Alex Dunne
4. Arvid Lindblad
5. Sebastian Montoya
6. Richard Verschoor
7. Nikola Tsolov
8. Roman Stanek
9. Dino Beganovic
10. Luke Browning
11. Jak Crawford#F1 #F2 #QatarGP