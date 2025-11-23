Ш окиращ обрат настъпи в Гран При на Лас Вегас. Пилотите на "Макларън" Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани, след като болидите им не успяха да отговорят на техническите изисквания. Делегатите установиха, че задните гуми и на двата автомобила са под минималните от 9 мм.

Въпросът беше отнесен до стюардите, които впоследствие дисквалифицираха и двата автомобила от официалния резултат.  Норис завърши втори, а Пиастри четвърти. В резултат на това, победителят в състезанието Макс Верстапен постигна значително предимство по отношение на шампионата при пилотите за 2025 г., като пилотът на "Ред Бул" вече е наравно с Оскар Пиастри с 366 точки. Ландо Норис е с 24 точки преднина с 390 на върха в класирането, само два кръга до края на сезона.

 

 

норис пиастри Лас Вегас дисквалификация