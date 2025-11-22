Н ай-успешната гимнастичка в историята Симон Байлс се стреснала от външния си вид след операцията за уголемяване на бюста. Тя си сложила силикона на 16 юни при пластичния хирург от Хюстън д-р Крити Мохан, за което говори пред своите 5,5 млн. последователи в ТикТок. Въпреки че е обмисляла по-голям размер на имплантите, дори външният вид на настоящите я шокирал в началото: „Бяха до врата ми. Паникьосах се и говорих с лекаря си и си казах: махнете ги, трябва да са по-малки, защото в началото изглеждаха като извънземни. Но сега са перфектни“.

28-годишната американка, която е носителка на 11 олимпийски медала и 30 от световни първенства, разкри, че имплантите ѝ са размер 310cc, висококачествени, силиконови и поставени под мускула, което според нея е „най-добрият вариант за най-естествен вид“. Симон обясни: „За справка аз съм 148 см и тежа 52 кг. Също така имам много широки рамене. Те са буквално най-голямата част от тялото ми“.

Що се отнася до възстановяването, Байлс се обърна към другите жени: „Ами вие всички ме излъгахте. Всъщност ме болеше зверски. Вашето момиче не можеше да се движи само, така че аз си почивах пълните две седмици. Радвам се, че го направих, защото моето възстановяване беше трудно“.

Звездата уточни, че не е имало усложнения, но още „в първия ден Джонатан (Оуенс – играч от НФЛ, за когото Симон се омъжи на 22 април 2023 г.) трябваше да ме вдигне от леглото и да ме заведе до тоалетната. Вероятно мускулатурата, която имам, е допринесла болката да е по-голяма“.

Пред „Пийпъл“ гимнастичката коментира, че не знае дали новите гърди могат да й попречат да участва на игрите в Лос Анджелис 2028. Решила да говори за силикона, защото винаги се е опитвала да бъде открита и честна.

„И хората да могат да се отъждествяват с мен. Не се страхувам от признанията си. Не че не ми харесваше как изглеждам или как се чувствам. Просто е нещо, което забелязвам малко повече, защото бях свикнала прекалено с тялото си“, отчете Байлс, която в Париж 2024 преодоля депресия и се завърна с три златни и едно сребърно отличие.