Н а олимпийския шампион на 100 м гръб от Париж 2024 Томас Чекон не му е до любов. Попитан от „Кориере дела сера“ дали търси връзка, красивият италианец отвърна: „Това търсене ще бъде дълго. В момента това е последното нещо, за което мисля“.

24-годишният плувец, който има на сметката си 7 световни и 5 европейски титли, разкри също, че е много чувствителен, въпреки че не му личи. „Когато се отвориш към хората, ставаш уязвим, затова се крия толкова много. Единствения път, когато не успях, бе на подиума в Париж. Щях да се разплача, но се сдържах. Не исках да го правя пред всички. Плаках в стаята си онази нощ“.

От огромното внимание към него се защитава, затваряйки се в собствения си свят. „Имам трима или четирима приятели и съм доволен. Понякога настроението ми се променя заради глупави неща. Ако хората кажат нещо по определен начин, се затварям. Винаги съм правил това и с родителите си“. Много е благодарен обаче на баща си Лорис и майка си Джоя за всичко, което са направили заради него: „Исках да плувам от 3-годишен. Никога не съм имал план Б. Това изискваше много жертви, баща ми работеше на две смени като медицинска сестра. Разделиха се заради мен: мама се премести с мен във Верона, когато бях на 17, а татко остана с брат ми. Много им благодаря - те инвестираха в мечтата ми“.

Въпреки това Томас отчита, че не е лесно да си приятел с родителите си на тази възраст. „А и аз си оставам интроверт. По време на състезания те знаят, че не трябва да ми пишат, за да се изолирам в моя балон. После, когато се прибера, си говорим. След Сингапур татко ми каза: „Защо не плува по-бързо?”, разказва Чекон, който на последното световно стигна до среброто в коронната си дисциплина и до бронза на 50 м бътерфлай, а 4 стотни го разделиха от финала на 200 м гръб. „Хората питаха защо този човек плуваше толкова бавно в сериите. Критиката е справедлива, но е трудно да се обясни непредсказуемостта на едно състезание. Малко хора взимат предвид, че вече съм плувал 8 кръга преди това. Аз съм първият, която се разпъва на кръст. Няма по-свирепа критика от тази, която отправям към себе си“.

За обвиненията, че завижда на Яник Синер за парите, Чекон уточни: „Огромна грешка. Попитаха ме за различната популярност на тениса и плуването. Да се каже, че плувците печелим 15 000 долара в добър момент, е факт, а не завист. Аз съм фен на Яник. Но между заглавията, харесванията, кликванията, толкова много неща се изопачават и губят смисъл”.

За противоречивите си отношения с модата, Томас доверява: „Някои фотосесии продължават цял ден, позирането е мъчително. Но когато видя резултатите, си мисля: „Уау“. Признавам, че съм малко суетен“.