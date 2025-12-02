Д ългогодишната №1 в света на голфа Нели Корда разкри, че се е сгодила със закачлива фотосесия, направена от известната Кейси Пауъл. Под кадъра с любимия си Кейси Гъндърсон 27-годишната американка написа: „В този живот и в следващия“.

На 14 ноември братът на Нели – тенисистът Себастиан Корда, също предложи брак на Ивана Недвед, дъщеря на носителя на „Златната топка“ Павел Недвед. Бащата на Нели и Себ – Петер Корда, пък бе №2 в тениса и шампион от Australian Open’98. От съпругата си Регина, негова колежка от корта, той има още една дъщеря голфърка Джесика, която роди син Грейсън през февруари 2024 г. От декември 2021 г. тя е омъжена за Джони Делпрете, който е бил състезател по голф, но после влиза в бизнеса с луксозни недвижими имоти.

Колкото до Нели, в кариерата си тя има 15 трофея, сред които два за Големия шлем и през 2024 г. бе осмата най-скъпоплатена спортистка в света с общи приходи в кариерата в размер на $14,4 млн. От 20 ноември пък „Найк“ пускат голф обувки, кръстени на нея. От 18 декември Нели ще участва в турнир с баща си в Риц-Карлтън Голф Клъб в Орландо, Флорида.