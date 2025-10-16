С уперзвездата от басейна Ариарне Титмус изненадващо сложи край на кариерата си само месец след своя 25-и рожден ден. Четирикратната олимпийска и шесткратна световна шампионка разбрала, че има по-важни неща в живота си от плуването.

"Винаги съм обичала моя спорт. Той е моята страст от ранна детска възраст, но в почивката, която си взех след Париж 2024, за първи път отместих фокуса си от плуването. През цялата си кариера бях „всичко или нищо“ и така трябваше да бъде, за да стана спортистката, която съм“, обясни австралийката, която измъкна титлата на 400 м св. стил под носа на най-яростните си съпернички Съмър Макинтош (Кан) и Кейти Ледецки (САЩ).

По време на подготовката си за игрите Ариарне мина през отстраняване на доброкачествено образувание на яйчниците.

„Това ми даде перспектива на много неща - обясни в подкаста Inherited Титмус, която тази година показа и приятеля си Марк. - Тялото ми не е просто средство за трениране, искам един ден да нося дете. Операцията наистина ме удари, накара ме да осъзная колко много искам да бъда майка и накара плуването да изглежда почти несъществено. Бих се отказала от всеки златен медал, който някога съм печелила, за да имам дете. Имам най-добрата майка на света и просто искам един ден да бъда такава“.