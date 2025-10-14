С ексапилната репортерка Кристина Томич е най-голямата атракция при излъчването на баскетболната Евролига в Сърбия.

Красавицата се присъедини към екипа на „Арена спорт“ миналия сезон, а сега вдига рейтинга на мачовете, въпреки че местните участници Цървена звезда и Партизан започнаха турнира със загуби, съответно от Дубай и Олимпия Милано.

После обаче Томич донесе късмет на Партизан, който постигна две поредни победи. При втората – над Анадолу Ефес, блондинката се вихреше с микрофон в ръка на „Београдска Арена“. Освен с външния си вид и задълбочени познания в баскетбола Кристина се отличава и със знанието на пет езика, които много й помагат в работата. Тя е и водеща на предаването "Те обичат Сърбия", където разговаря най-вече с чуждестранни спортисти, които играят в западната ни съседка.