Ф ренската тенисистка Осеан Доден вече бере плодовете от новите си гърди, които увеличи с операция по-рано през годината. Платформата със съдържание за възрастни OnlyFans нае състезателката за свое рекламно лице, а освен това тя ще публикува и собствено съдържание, като вече е пуснала снимка по бански и лични послания.

„Искам да създам вселена, в която тенисът среща чувствеността“, обясни бившата №46, която в момента е №370 в света. Тя реши да си напомпа бюста, докато принудително бе извън корта за 10 месеца заради стар проблем с вътрешното ухо, който довел до световъртеж.

През октомври 29-годишната Осеан се провъзгласи за първата тенисистка със силикон, а сега стана и първата сред действащите си колежки в OnlyFans. В него вече свои профили имат спортисти от ММА, фитнес състезатели и дори френският тенисист Александър Мюлер (№42 в ранглистата).

В представянето си в OnlyFans Доден разказа: „Моят стил е сила и дързост на корта. Минах през възходи и падения, спечелих WTA титла, взех прекъсване, завърнах се и сега ще ви споделям не само тенис истории, но и такива от живота си“.

„Опитах да играя в сезона на закрито в края на 2024-та, защото тогава страдам по-малко, но психически беше твърде трудно и всичко това ме съсипа. Затова реших да се опитам да се излекувам и да се върна на върха. Проблемът все още не е решен, но е малко по-добре“, увери Доден, която за 14-те си години в професионалния тенис е спечелила $2,8 млн. и трофея от Квебек 2016. Големия си пробив за Големия шлем тя направи на Australian Open 2024, когато на 1/8-финал загуби от бъдещата финалистка Цинвън Чжън (Кит).

Относно по-голямата си гръдна обиколка Осеан каза: „Не се срамувам от това и е доста добре. Това е нещо, което исках отдавна и наистина се възползвах от почивката. Казах си: „Ако ще бъда извън корта шест месеца, мога да правя каквото си ща“. Трябваше да почивам два месеца след операцията, а когато играеш цял сезон, това е невъзможно. Предпочетох да го направя сега, отколкото на 40, когато се пенсионирам. Гърдите не ми пречат - не са малки, но това не ме притеснява. Има адаптирани сутиени. Не съм сложила дини“.