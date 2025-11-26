Diema Sport
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
14:15 Лайън Сити Сейлърс - Персиб Банбунг, Шампионска лига на Азия 2
22:00 УБА – Бирмингам, Чемпиъншип
Diema Sport 3
12:00 Улсан - Бурурам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия
14:15 Шанхай Шенхуа - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол
21:00 Поверително от Формула 1
Nova Sport
15:45 Истиклол - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2
18:00 Естеглал - Ал Уасъл, Шампионска лига на Азия 2
20:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол
MAX Sport 1
17:30 Волейбол - efbet Супер Волей: Пирин – Берое
20:30 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда – Олимпиакос
04:30 Голф: BMW Australian PGA Championship
MAX Sport 2
20:00 Волейбол - Шампионска лига: Левски - Лас Палмас, квалификация, реванш
05:00 НХЛ: Анахайм Дъкс - Ванкувър Кенъкс
MAX Sport 3
19:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Жешов - Марица Пловдив
21:30 Волейбол - Серия А1: Перуджа - Монца
MAX Sport 4
19:30 Световен рали шампионат: Саудитска Арабия
20:30 Баскетбол, Евролига: Монако - Анадолу Ефес
RING
19:45 Копенхаген – Кайрат, Шампионска лига
22:00 Атлетико Мадрид – Интер, Шампионска лига
bTV Action
19:45 Пафос – Монако, Шампионска лига
22:00 Арсенал - Байерн Мюнхен, Шампионска лига
00:30 Шампионска лига - репортажи от мачовете от деня
EUROSPORT
11:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, мъже, квалификация
15:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, мъже
EUROSPORT 2
14:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Норвегия, групова фаза, жени