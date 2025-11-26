Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

14:15 Лайън Сити Сейлърс - Персиб Банбунг, Шампионска лига на Азия 2

22:00 УБА – Бирмингам, Чемпиъншип

Diema Sport 3

12:00 Улсан - Бурурам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия

14:15 Шанхай Шенхуа - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия

18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол

21:00 Поверително от Формула 1

Nova Sport

15:45 Истиклол - Ал Насър, Шампионска лига на Азия 2

18:00 Естеглал - Ал Уасъл, Шампионска лига на Азия 2

20:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол

MAX Sport 1

17:30 Волейбол - efbet Супер Волей: Пирин – Берое

20:30 Баскетбол, Евролига: Цървена Звезда – Олимпиакос

04:30 Голф: BMW Australian PGA Championship

MAX Sport 2

20:00 Волейбол - Шампионска лига: Левски - Лас Палмас, квалификация, реванш

05:00 НХЛ: Анахайм Дъкс - Ванкувър Кенъкс

MAX Sport 3

19:00 Волейбол - Шампионска лига, жени: Жешов - Марица Пловдив

21:30 Волейбол - Серия А1: Перуджа - Монца

MAX Sport 4

19:30 Световен рали шампионат: Саудитска Арабия

20:30 Баскетбол, Евролига: Монако - Анадолу Ефес

RING

19:45 Копенхаген – Кайрат, Шампионска лига

22:00 Атлетико Мадрид – Интер, Шампионска лига

bTV Action

19:45 Пафос – Монако, Шампионска лига

22:00 Арсенал - Байерн Мюнхен, Шампионска лига

00:30 Шампионска лига - репортажи от мачовете от деня

EUROSPORT

11:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, мъже, квалификация

15:55 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, мъже

EUROSPORT 2

14:00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Норвегия, групова фаза, жени

