Футболът днес
17:30 Черно море - Арда, Купа на България Диема спорт 1
19:30 Динамо Дрезден - Айнтрахт Брауншвайг, Втора Бундеслига Нова спорт
19:30 Гройтер Фюрт - Херта Берлин, Втора Бундеслига Диема спорт 2
21:30 Унион Берлин - РБ Лайпциг, Бундеслига Диема спорт 3
21:45 Лече - Пиза, Серия А MAX Sport 3
21:45 Анже - Нант, Лига 1 Диема спорт 1
22:00 Реал Сосиедад - Хирона, Ла Лига MAX Sport 4
22:00 Уест Бромич Албиън - Шефилд Юнайтед, Чемпиъншип Диема спорт 2
24 ЧАСА СПОРТ
11:00 Ски, Световна купа в Сент Мориц, спускане, жени Евроспорт 1
12:00 Голф, Alfred Dunhill Championship MAX Sport 1
12:45 Биатлон, Световна купа в Хохфилцен, спринт, мъже Евроспорт 1
13:45 Фрийстайл ски,у Световна купа в Вал Торан, ски крос, мъже и жени Евроспорт 1
15:00 Снукър, Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1
15:15 Биатлон, Световна купа в Хохфилцен, спринт, жени Евроспорт 2
16:35 Ски скокове, Световна купа в Клингентал, голяма шанца, жени Евроспорт 2
18:00 Баскетбол, Евролига, Дубай - Байерн Мюнхен MAX Sport 1
18:05 Ски бягане, Световна купа в Давос, отборен спринт, мъже и жени Евроспорт 2
20:45 Снукър, Shoot Out, втори кръг Евроспорт 1
21:30 Баскетбол, Евролига, Партизан - Цървена Звезда MAX Sport 1
21:30 Баскетбол, Евролига, Барселона – Олимпиакос MAX Sport 2