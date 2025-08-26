А лбания е лидер в Европа по отношение на зелената енергия. Тя произвежда 99,3% от електроенергията си от възобновяеми източници, следвана от Норвегия с 99,1%, съобщиха албанските медии.

Това постижение е особено значимо, тъй като Европа е изправена пред сериозни енергийни предизвикателства. Ефективното управление на ресурсите остава основен приоритет за Европейския съюз.

Албания и Норвегия са лидери на континента с почти 100% производство на електроенергия от възобновяеми източници. За сравнение, средната стойност за ЕС е едва 42%.

След Албания и Норвегия се нареждат Дания с 88,6%, Люксембург с 87,4% и Португалия с 78,6%.