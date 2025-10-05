Х иляди протестиращи опитаха да влязат в президентския дворец в Тбилиси. Полицията ги отблъсна със сълзотворен газ и водни оръдия.
Presidential palace stormed in Tbilisi by violent mob and radical opposition leaders. Desperate move by election deniers to disrupt local elections in Georgia. This is what politically bankrupt forces do, when they do not have public support. pic.twitter.com/IUFt17hjmA— Nikoloz Samkharadze (@Samkharadze79) October 4, 2025
Напрежението в Грузия не спада от парламентарните избори преди година. Тогава управляващите обявиха победа, а проевропейската опозиция обяви резултата за подменен.
Повод за новите сблъсъци са местни избори, които опозицията бойкотира. Отказът от участие дойде, след като през лятото управляващите арестуваха лидерите на опозицията, които и до момента са зад решетките.
⚡️ BREAKING: Protesters in Tbilisi have stormed the presidential palace, breaking through metal barricades— NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025
The situation is escalating.
Earlier today, thousands took to the streets of the Georgian capital to protest against the municipal elections. pic.twitter.com/YoXQahgqD9
След изборите миналата година, управляващите от партията на милиардера Бидзина Иванишвили спряха преговорите за присъединяване към Европейския съюз, което допълнително засили недоволството на опозицията.
*Източник: NOVA