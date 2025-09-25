У чените регистрираха ново слънчево изригване от предпоследния клас на интензитет, което се случи вечерта в сряда, 24 септември. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на пресслужбата на Института по приложна геофизика.

„На 24 септември в 22:13 ч. московско време в рентгеновия диапазон в групата слънчеви петна 4224 (S12W49) е регистрирано изригване M1.6 с продължителност 25 минути“, се казва в доклада.

Беше отбелязано, че леко повишена слънчева активност продължава от няколко дни, което представлява умерен риск за Земята. Учените обаче все още не са съобщили за потенциални магнитни ефекти, дължащи се на тази активност.