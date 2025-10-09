В ъв Франция избраха интересен начин да почетат кроасаните.

Започнаха да разпространяват пощенски марки с аромат на прясно изпечен кроасан.

Почти 600 000 марки ще отдадат почит на „емблемата на френската гастрономия“, съобщи националната пощенска служба La Poste на своя уебсайт.

В пощенския клон във Валанс въздухът ухае на масло и хрупкава коричка. Директорът на клона, Антони Рише, сподели пред АФП, че е „много горд“ да предлага тези специални марки.

Новият дизайн беше представен на три места по време на предварителната продажба във вторник, която съвпадна с националния конкурс за най-добър маслен кроасан в югоизточна Франция.

Клонът във Валанс обслужва около 400 клиенти дневно.

„От 400-те вчерашни посетители, петдесет бяха колекционери — някои дори дойдоха чак от Лион. Имах налични 1000 марки, а още в първия ден над 400 вече бяха разпродадени “, разказа Рише.

Ароматната марка струва 2,10 евро и може да се използва за международна поща. Освен това тя включва и специален сувенирен печат.

Източник: БГНЕС