Н еобичаен експеримент в Япония — малкият град Тойоаке в централната част на страната планира да въведе ограничение за ползването на смартфони до два часа дневно за всичките си 69 000 жители.

Предложението, първо по рода си в страната, вече е внесено за обсъждане в местния парламент. Очаква се гласуване през октомври, но мерките няма да бъдат строго прилагани. „Това е само насока, а не забрана,“ уточни кметът Масафуми Коки. „Искам всяко семейство да обсъди колко време отделя за екраните.“

Лимитът няма да важи за работа, учене или дейности като готвене с включено видео, онлайн курсове или тренировки за е-спорт турнири. Кметът посочи, че смартфоните са незаменими, но предупреди: ученици отказват да излизат без телефона си, а възрастни жертват съня си или времето със семейството, за да скролват.

Местните власти получиха над 120 сигнала по време на консултациите — 80% от жителите са против, но има и поддръжници. Планът предлага учениците да спират устройствата до 21:00 ч., а възрастните — до 22:00 ч.

В социалните мрежи избухна недоволство. Един потребител написа: „За две часа не можеш дори да прочетеш книга или да изгледаш филм!“