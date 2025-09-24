И зраелската армия съобщи, че дрон, изстрелян от Йемен, е ударил южния град Ейлат. Спасителите съобщиха за 5 ранени, двама от които в тежко състояние, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Армията заяви, че дронът „е паднал в района на Ейлат“ на брега на Червено море, след като противовъздушната отбрана не е успяла да го прихване.

Спешната медицинска служба „Маген Давид Адом“ съобщи, че екипите ѝ са оказали помощ на петима пострадали с наранявания от шрапнели.

Кадри, споделени в социалните мрежи, показват как дрон лети над курортния град, преди да се разбие.

