И зраелската армия съобщи, че дрон, изстрелян от Йемен, е ударил южния град Ейлат. Спасителите съобщиха за 5 ранени, двама от които в тежко състояние, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.
Армията заяви, че дронът „е паднал в района на Ейлат“ на брега на Червено море, след като противовъздушната отбрана не е успяла да го прихване.
A Yemeni drone attack struck Eilat, injuring 22 Israelis, according to local media. Two are reported in critical condition, with paramedics rushing victims to hospital.
The Israeli Army Radio said the drone's low altitude made it hard for Israel's Iron Dome to intercept.
Спешната медицинска служба „Маген Давид Адом“ съобщи, че екипите ѝ са оказали помощ на петима пострадали с наранявания от шрапнели.
Кадри, споделени в социалните мрежи, показват как дрон лети над курортния град, преди да се разбие.
A Houthi drone attack on Eilat, Israel has injured more than seven people, including one in critical condition.