К итай изрази готовност да работи с максимални усилия за мирно "обединение" с Тайван, съобщава "Ройтерс".

Позицията на китайското външното министерство на страната е в отговор на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В петък той заяви, че китайският президент Си Дзинпин му е казал по телефона, че Китай няма да нахлуе в Тайван, докато Тръмп е на власт.

Китай няма да позволи на никого или на която и да е сила да отделя Тайван от Китай по какъвто и да е начин, изтъкна говорителят на министерството Мао Нин на редовен брифинг.

Китай счита демократично управлявания Тайван за своя територия и през последните пет години засили военния натиск около острова, като проведе поредица от военни учения и ежедневни патрули.

Пекин никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави острова под свой контрол, и всяка атака срещу Тайван може да разпали по-широка регионална война.