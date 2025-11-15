С ензационно напрежение между Китай и Япония! След като японската премиерка Санае Такаичи намекна, че Япония може да изпрати войски, за да защити Тайван, Пекин излезе с официална препоръка китайските граждани да избягват пътувания до Япония.

В резултат Еър Чайна, Чайна Саудърн и Чайна Ийстърн вече предлагат пълно възстановяване на средствата и безплатна промяна на резервации до края на годината.

Китайската страна нарече думите на Такаичи „открита провокация“ и извика японския посланик, а японците отвърнаха с протести към китайския консул в Осака. Междувременно Тайван остава на около 100 км от Япония, а напрежението в региона расте с всеки изминал ден.