А строфизици съобщиха, че силата на магнитната буря, която ни е ударила е достигнала ниво G2, което съответства на средна по мощ геомагнитна буря. Това на практика е втора буря за по-малко от 24 часа – първата настъпи на 29 септември вечерта и бе класифицирана като слаба. Засега учените не уточняват нито колко скоро ще приключи сегашното явление, нито как ще се промени неговата интензивност през следващите часове.

Какво представлява геомагнитната буря?

Геомагнитната буря възниква, когато потоци заредени частици от Слънцето – най-често при слънчеви изригвания или коронални изхвърляния – достигнат Земята и взаимодействат с нейното магнитно поле. Това води до:

смут в магнитосферата,

възможни нарушения в радиокомуникациите и GPS-системите,

повишен риск за електропреносните мрежи,

понякога и до красиви полярни сияния далеч на юг от обичайните им ширини.

Влияние върху здравето

За повечето хора геомагнитните бури не представляват сериозна опасност. Въпреки това:

хора с чувствителна нервна система,

със сърдечно-съдови заболявания,

или с високо кръвно налягане

могат да усетят неразположения като главоболие, отпадналост, раздразнителност или смущения в съня.

Как да се предпазим?

Избягвайте физическо претоварване и стрес в пиковите часове на бурята.

Ограничете алкохола, кофеина и тежките храни, които натоварват организма.

Пийте достатъчно вода – хидратацията помага на тялото да се справи с напрежението.

Спете повече и почивайте, ако усетите умора или главоболие.

Ако страдате от хронични заболявания, следете състоянието си и приемайте предписаните лекарства.

Според специалистите, бурите от ниво G2 не са критични, но могат да предизвикат временни затруднения в комуникациите и да засегнат чувствителни хора. Затова е добре да се информираме и да се грижим за себе си, докато явлението отшуми.

*Източник: GlasNews