Б иографът на Доналд Тръмп, Майкъл Улф, е завел дело срещу първата дама на САЩ Мелания Тръмп. Делото е резултат от заплахите на нейните адвокати да го съдят за милиард долара, освен ако не оттегли изявленията си за връзката на Мелания с Джефри Епстийн и не се извини, според Axios.

Улф смята, че тези заплахи са опит да бъде накаран да замълчи чрез правен натиск. Той смята, че Мелания и съпругът ѝ използват съдебните дела, за да сплашат критиците. Адвокатът на Улф, Дейвид Корженик, заяви, че в страната е създадена атмосфера, в която се правят опити за дискредитиране на пресата чрез ограничаване на свободата на словото.

Улф заведе дело във Върховния съд на Ню Йорк, с което поиска декларация, че не е клеветил Първата дама, и обезщетение съгласно Закона за защита от потиснати съдебни дела (SLAPP) на щата. Той отбеляза, че Ню Йорк има по-строги закони срещу подобни съдебни дела, отколкото Флорида, което екипът на Тръмп цитира. В иска си Улф твърди, че изявленията му са били или извадени от контекста, или защитени като фактически мнения. Той подчерта, че твърденията за ролята на Мелания в реакцията на Белия дом на скандала или за връзките ѝ с Епщайн не представляват клевета.