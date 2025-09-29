П резидентът на САЩ Доналд Тръмп представи в социалната мрежа Truth Social елементи на декора, изработени от злато 999 проба, предназначени да украсят Овалния кабинет. Там ще бъдат монтирани златни интериорни детайли и стенни декорации.



Тръмп отбеляза, че Овалният кабинет и кабинетът на Белия дом са използвали злато с най-висока чистота - 24 карата. Според него световните лидери високо оценяват качеството и красотата на такъв дизайн, показвайки наслада. Той подчерта още, че Овалният кабинет е най-добрият в историята по отношение на външен вид и постижения.

Some of the highest quality 24 Karat Gold used in the Oval Office and Cabinet Room of the White House. Foreign Leaders, and everyone else, “freak out” when they see the quality and beauty. Best Oval Office ever, in terms of success and look!!! President DJT pic.twitter.com/x1ckQ86wuA — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 28, 2025

Струва си да се отбележи, че традиционно всеки нов президент на САЩ оборудва Овалния кабинет по свой вкус. Вътрешните ремонти обикновено се извършват в деня на откриването. По стените се поставят портрети на исторически личности, които вдъхновяват държавния глава, както и се променят елементи от околната среда.

Доналд Тръмп, веднага след встъпването си в длъжност, активно пое наследството на своя предшественик Джо Байдън. В първите часове след встъпването в длъжност той отмени 78 от указата на Байдън и започна да пререгистрира работното жилище. Едно от ключовите нововъведения беше връщането на бутона за поръчка на диетична кола.