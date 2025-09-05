Н еизвестни лица откраднаха експонати на стойност 9,5 милиона евро от Националния музей на порцелана, кръстен на Адриен Дюбуше, съобщи списание Paris Match. Кражбата е станала през нощта. Служители забелязали подозрителни следи по прозорците, проверили колекцията и открили, че музеят е бил ограбен.

Липсващите експонати принадлежат на частно лице. Те са били временно представени на изложба на китайски порцелан. Очаква се размерът на щетите да се увеличи, предаде БГНЕС. В ход е разследване.

Националният музей на Адриен Дюбуше в Лимож се смята за един от водещите световни музеи на керамика. В него се помещава обширна колекция от около 18 000 експоната. Специално място в нея заема известният лиможки порцелан.

По-рано беше съобщено, че неизвестни лица са ограбили исторически музей в холандския град Асен. Изчезнали са три златни гривни и древен шлем Коцофенести, датиращ от V век пр.н.е.