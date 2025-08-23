А фриканският съюз се присъедини към кампания, призоваваща широко използваната карта на Меркатор, която прави Африка да изглежда по-малка, отколкото е в действителност, да бъде заменена с карта, която по-точно отразява относителния размер на континента.

Заместник-председателят на Комисията на Африканския съюз Селма Малика Хадади заяви пред Ройтерс, че когато размерът на Африка е представен погрешно на картите, световното възприятие за континента също е изкривено, включително в медиите, образованието и политиката.

„Може да изглежда като просто карта, но в действителност не е“, каза тя.

Организации като Africa No Filter и Speak Up Africa водят петицията „Correct The Map“ ("Поправете картата."). Към сряда вечерта петицията е събрала около 800 подписа под целта си от 5000.

„Чрез коригиране на картата се стремим да променим възприятията и да подчертаем истинския мащаб, сила и потенциал на африканския континент“, обясни кампанията в слайдшоу презентация за усилието, която е предоставена като ресурс на уебсайта ѝ.

Членовете на кампанията „Correct The Map“ вместо това насърчават глобалните организации да приемат картата „Equal Earth“, разработена през 2017 г. от картографа Том Патерсън и неговите колеги.

Картографската проекция на Патерсън е известна като карта с еднаква площ. Тя показва истинските относителни размери на държавите и континентите, но формите им са изкривени. Картата на Меркатор е конформна, което означава, че формите са запазени, но действителните размери са изкривени.

Картата на Меркатор е разработена през 1569 г. от фламандски картограф Герард Меркатор. Картата позволявала на изследователите да начертаят пътуването си по права линия, без да се налага да настройват компаса си.

„Това беше изключително полезно по време на ерата на откритията и европейския колониализъм“, каза Патерсън пред NPR. „Това почти се превърна в де факто карта на света.“

На картата на Меркатор Африка изглежда приблизително със същия размер като Гренландия, каза той. В действителност е около 14 пъти по-голяма.

„Ако използвате картата на Меркатор като карта на света, да речем, в класната стая, учениците просто ще имат напълно изкривена представа за размера на държавите по света“, каза Патерсън.

Патерсън каза, че институциите могат да изберат да използват картата на Меркатор, така че когато потребителите увеличат мащаба, кръгъл обект да не се превръща в овал, например. Групи като НАСА и National Geographic са започнали да използват картата „Равна Земя“, каза той. Световната банка заяви пред NPR, че постепенно премахва картата на Меркатор в полза на картата „Равна Земя“, защото е „ангажирана да осигури точно представяне на всички хора, на всички платформи“.

Говорител на компанията заяви, че Google Maps направи картата на Mercator опционална в своята десктоп версия през 2018 г.

Организаторите на кампанията „Correct The Map“ казват, че са се свързали с Организацията на обединените нации, за да им помогнат в мисията им за замяна на картата на Меркатор. ООН не отговори на исканията на NPR за коментар.

„С тази промяна ние даваме възможност на бъдещите поколения да гледат на Африка не през призмата на изкривяване или неуважение, а през призмата на яснота, уважение и африкански възможности“, заявиха организаторите на кампанията в слайдшоу презентацията.

Всъщност, континентът е толкова голям, че може да събере себе си САЩ, Италия, Германия, Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Португалия, Източна Европа, Швейцария, Индия, Китай, Япония, Великобритания и Ирландия.

Със своята площ от около 30 370 000 km² (включително площта на островите), тя заема 6% от повърхността и 20% от сушата на Земята, а нейните около 1,4 млрд. обитатели представляват над 15% от населението на света.

*Източник: GlasNews