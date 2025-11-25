Д оналд Тръмп атакува украинското ръководство в социалните мрежи, защото то не е показало „нулева благодарност“ към САЩ за предложения мирен план.

Американският президент даде на Киев срок до четвъртък да приеме план от 28 точки - въпреки че европейските лидери, изразиха опасения, тъй като документът включва доста отстъпки към Русия.

В неделя в Женева се проведоха преговори между Украйна , САЩ и европейски страни относно предложения мирен план. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че екипът му е докладвал за първоначалните срещи и разговори. В публикация в X той каза: „Сега има разбиране, че американските предложения може да вземат предвид редица елементи, основани на украинската визия, и са от решаващо значение за националните интереси на Украйна“.

Но в собствената си публикация в социалните мрежи, президентът на САЩ заяви: „Украйнското „ръководство“ не изрази никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия“. През уикенда Тръмп също така заяви, че мирният план „не е окончателното ми предложение“ след негативната реакция.