П резидентът на САЩ Доналд Тръмп най-накрая призна в сряда следобед, че събаря цялото Източно крило, защото никога не го е впечатлявало.

Първоначално Тръмп твърдеше, че 83-годишната сграда няма да бъде докосната при строителството на балната зала, финансирана от частни източници, на стойност 250 милиона долара. Но когато в понеделник беше заснет багер, който разбива стените на историческата сграда, това задейства тревога. „Никога не се е смятало, че е нещо кой знае какво“, каза Тръмп по време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, когато го попитаха защо е станало това разрушаване.

Той каза, че вторият етаж, който е бил добавен, за да побере офисите на първата дама, „не е бил особено хубав“. „След наистина огромно количество проучване с някои от най-добрите архитекти в света, решихме, че най-добрият начин на действие е наистина да го съборим - да се опитаме да използваме малка част“, ​​каза той, цитиран от New York Post.

Тръмп отвърна на удара, когато репортер го попита за отговора му на критиките, че Белият дом не е бил прозрачен относно срутването на цялата сграда. „Не съм бил прозрачен по този въпрос? Наистина ли? Показах го на всички, които биха го видели. Репортерите от трети клас не го видяха, защото не погледнаха, ти си репортер от трети клас“.