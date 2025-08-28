А встралийски депутат отправи днес заплахи към журналист по време на пресконференция, стискайки юмруци и казвайки, че че по-рано е удрял хора заради това, че са споменавали ливанския му произход.

Боб Кетър, лидер на Австралийската партия на Кетър – популистка партия, която защитава правата на фермерите в селските райони, свика пресконференцията, за да говори за предложението да участва в Марша за Австралия – антиимигрантско шествие, което ще се проведе в няколко града в неделя.

"Вие самият сте с ливански произход", каза журналист на събитието пред парламента в щата Куинсланд, след което Кетър го прекъсна.

"Не казвайте това! Това ме дразни и в миналото съм удрял хора заради това", извика Кетър и посочи Джош Бaвъс, репортер на австралийската телевизия "Канал 9".

"Семейството ми е тук от 140 години", каза Кетър. По-късно той заяви, че репортерът е расист и се приближи към него, показват телевизионни кадри.

Екипът на Кетър и "Канал 9" за момента не са отговорили на молбата за коментар на Ройтерс.

"Мисля, че е много обидно да заплашваш журналист", каза репортер, след като Кетър отказа да отговаря на повече въпроси по темата.

80-годишният Кетър е известен с ексцентричните си виждания. През 2017 г. той стана известен с това, че каза, че не е имал време да обсъжда въпроса за еднополовите бракове, тъй като "на всеки три месеца има човек, който е разкъсван на парчета от крокодил в северната част на Куинсланд", пише БТА.