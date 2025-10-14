П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че „не е сигурен, че ще може да попадне в Рая“.

Тръмп: Войната в Газа приключи

79-годишният главнокомандващ направи откровеното признание, когато беше разпитан от репортери за усилията си да посредничи за мирно споразумение между Русия и Украйна - държави, които са в конфликт от февруари 2022 г.

Той отбеляза: „Ако мога да спасявам 7000 души седмично от смърт, мисля, че това е доста - искам да се опитам да стигна до Рая, ако е възможно“. След това държавният глава се пошегува с журналисти: „Не мисля, че има нещо, което ще ме отведе до Рая“.

Междувременно, екстрасенс разкри пред Daily Star дали Доналд Тръмп ще стигне до Едем. Знаменитият медиум Инбал Хонигман каза ексклузивно: „Вярата на Доналд Тръмп, че може да не е „обвързан с небето“ - дори и да донесе световен мир - не е непременно преобладаващият духовен начин за гледане на отвъдния живот, но има различни начини за наблюдение на живота след смъртта по целия свят. Дори в рамките на християнската вяра на самия Тръмп, Раят е обещан на всеки, който се покае и приеме Христос, така че не е задължително той да отиде на определено място“.