М ъж на 47 години е починал след токов удар на улица в албанския град Дуръс.

Улицата е била наводнена от поройните дъждове тази нощ, предаде Албанското радио и телевизия.

Предполага се, че при преминаване по наводнената улица и опити да избегне локвите, мъжът се е хванал за стълб с високо напрежение, след което токовият удар е довел до смъртта му.

Разследващите органи работят по изясняване на случая, а екипите за гражданска безопасност и пожарната служба работят по източването на водата от засегнатите зони в града.

Източник: БТА