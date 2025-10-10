В иктор Орбан се ожали в мрежата, че украински шпиони искат да го издухат от властта.

„Някога казвахме, че руснаци излизат дори от килерите ни, а сега украинците изскачат от телефоните ни", негодува Орбан.

Унгарският премиер Виктор Орбан публикува видеоклип, в който обвини украинското разузнаване в „инфилтрация“ в страната му и „привличане“ към опозиционната партия „Тиса“ с цел тя да дойде на власт на парламентарните избори догодина.

Името на партията „Тиса“ има двойно значение, тъй като освен че е съкращение от името Партия на уважението и свободата (Tisztelet és Szabadság Párt - TISZA), това е и името на „най-унгарската река“, която някога е текла през цялата ѝ територия до падането на Хабсбургската монархия.

Начело на тази популистка и националистическа партия е Петер Мадяр , бивш член на управляващата партия Фидес на Орбан и бивш съпруг на министъра на правосъдието Юдит Варга , която беше избрана за член на Европейския парламент миналата година .

"Украинското разузнаване не само наблюдава Унгария; те се присъединиха към проукраинската партия „Тиса“. Те са се проникнали в обществения живот и политиката, предоставяйки технологична помощ на своите съюзници, за да им помогнат да спечелят властта тук. Преди казвахме „ Руснаците вече са в килера ни“, сега трябва да кажем: Украинците вече са във вашите смартфони. Няма да позволим това! - избухна Орбан в клипа.

*Източник: Kurir