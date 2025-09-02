П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е прекарал 66 от 225-те дни, откакто встъпи в длъжност, на голф игрища, съобщи пресслужбата на Белия дом.

„Общо той е посетил голф игрищата си в 66 от 225-те дни, в които е бил на поста си“, се казва в доклада.

Според статистиката, Тръмп е играл голф на своите игрища почти 30% от дните след завръщането си в Белия дом на 20 януари 2025 г. Тръмп прекарва и 1 септември в голф клуба си Trump National, разположен във Вирджиния.

Американските медии също така изчислиха, че през четирите години от първия си президентски мандат Тръмп е прекарал 307 дни, занимавайки се с любимия си спорт, което е почти една четвърт от целия му президентски мандат. Това е струвало на американските данъкоплатци почти 150 милиона долара.