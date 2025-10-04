А мерика подари огромна къща на сина на легендарния Стефан Данаилов – Владимир Данаилов, научи „Телеграф“.

Триетажната постройка му е по случай успешното завършване на 9-годишното обучение за доктор и започването на работа по специалността.

Билки

„Там това се случва толкова рядко, че когато се появи млад лекар, всички започват да му дават отвсякъде. Аз даже се чудя какво ще я прави толкова голяма къща. Има и голям двор – сади си там той някакви билки. Съпругата му Виктория не работи и няма нужда - грижи се за къщата“, разказа пред „Телеграф“ майка му – любимата актриса Ирен Кривошиева. След като завърши семестриално, Влади е трябвало да практикува обща медицина 3 години и едва след това е взел тапия от Marshall University в Хънтигтън, Западна Вирджиния. Наследникът на Ламбо я получи на официална церемония през юни, а след това е назначен на работа в същата болница.

График

„Само за първите си 48 часа работа е получил 30 хиляди долара. Много се ценят медицинските кадри в САЩ, защото са кът. След получаването на дипломата е трябвало да вземе лиценз за практика точно в този град, както и да издържи изпит за общо образование. Всички те имат такси, а като те назначат, ти връщат парите, които си дал“, споделя Кривошиева. Тя добави, че д-р Данаилов вече има 14 пациенти, а графикът му е: една седмица работи, една – почива. „Плащат му по 111 долара на час! 86 часа седмично, смятайте колко са – почти 10 хиляди долара му е заплатата. Но Влади никога не се е оплаквал – бил е и без една стотинка, и с много пари. През юли дойде за две седмици на почивка в любимото Тюленово“, каза още звездата от „Хотел Централ“. Тя добави, че й е много болно, че медицинските кадри у нас заслужават подобно заплащане, а не го получават заради проблемите в държавата на всяко ниво.

Лео Богдановски