П родукцията “Do not Disturb” на силистренеца Адриан ал Жазар бе сред избраните да се състезават в категорията за най-добър късометражен филм и бе прожектиран пред публиката на фестивала на филми на ужасите в Чикаго, който завърши на 28 септември. Това съобщи за БТА авторът.

По думите му филмът е бил единствената българска продукция, допусната за участие във форума, а това, че е бил избран от организаторите да бъде част от основната програма е признание, че отговаря на художествените критерии на форума.

Според Адриан ал Жазар лентата е заснета в Силистра в края на миналата година. Филмът засяга темата за насилието в социалните мрежи и е кратка история за това как киберпреследването през мобилни устройства може да прерасне във физическо насилие с неочакван край.

Фестивалът в Чикаго има над 20-годишна история и е сред най-старите и утвърдени форуми за хорър филми в САЩ. Създаден е в края на 90-те години, а днес е сцена, на която смели творци представят както късометражни, така и пълнометражни филми.

Адриан ал Жазар е режисьор на няколко късометражни филма, заснети в последните години. Творбите му отразяват реални човешки съдби и засягат социални теми като отхвърлянето, самотата и пропилените шансове в живота.

Най-успешният сред тях е „Празен живот“, който през 2021 година спечели голямата награда за филм до пет минути на фестивал в Лас Вегас. Лентата се класира на първо място и спечели наградата "Златната звезда на Холивуд" за най-добър късометражен филм на международния кинофестивал Hollywood Gold Awards.