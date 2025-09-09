Д арина Павлова и други продуценти дадоха $17 млн. за новите подвизи на Червената Соня, научи „Телеграф“.

Мадам Мулти, както някои все още я наричат, сама твърди, че е горд продуцент на филма, който тези дни тръгна по някои от най-големите стрийминг платформи на света. Преди това „Червената Соня“ имаше ограничен показ в някои салони на Северна Америка, откъдето спечели над $265 хиляди. А критиката има разнопосочен поглед към постиженията на фентъзи екшъна, но повечето са съгласни, че въпреки ниския за Холивуд бюджет от около $17 млн. филмът използва много добре трикове и други похвати, та създателите са успели да направят екшън, който изглежда доста по-мащабен като продукция.

Наши

Точно преди 40 години, през 1985-а, по екраните излезе „Червената Соня“ с Бригите Нилсен и Арнолд Шварценегер и веднага се превърна в истинска легенда на фентъзи екшъна. По-късно се разбра, че по време на снимките на филма Бригите била за кратко гадже на Арнолд, но той я изоставил и се влюбил в Мария Шрайвър, с която имаше брак няколко десетилетия (б.а. - Това той го описва в автобиографията си). А тя била пленена от чара на Силвестър Сталоун покрай снимките на „Роки IV” и през декември същата година двамата се женят. Днес този филм се приема направо за класика в жанра на фентъзи екшън с бикини и мечове и опитът му се изучава. Всъщност финансово е пълна катастрофа по кината. При бюджет от $17,9 млн. тогава печели само $6,9 млн. После обаче прави фурор по видеотеките, където е от най-гледаните филми.

Бюджетът на сегашната „Червена Соня“ също е съпоставим с този на тогавашната, но само на пръв поглед. Сега парите явно са доста по-малко, тъй като направата на един филм е поскъпнала в пъти и този се води като нискобюджетна холивудска продукция. Но пък и „Червената Соня“ през 2025 г. е предназначена по предварителна договорка директно за стрийминг, макар да бе показан в няколко киносалона. И според изчисления на специалисти парите си ги връща с лихвите.

Комикси

Приключенията на Червената Соня се случват в комиксовата вселена на Конан Варварина. Филмът за жената с меча бе заснет изцяло в „Ню Бояна“ и доста БГ актьори играят в епизодични роли, а техническият състав преимуществено е съставен от родни сили. Така Любо Нейков е в ролята на посланик. А мъжът на Яна Маринова – Тихомир Вълчев, е един от кралете в продукцията. Леарт Докле и Юлиан Малинов пък са в ролите на бракониери. Диана Любенова, Димо Алексиев, Стефан Иванов, Веселин Троянов, близнаците Деян и Дарин Ангелови също участват в този екшън.

В ролята на Червената Соня е Матилда Луц, позната на БГ зрителя от „Медичите“ и „Те бяха десет“. А Робърт Шийън („Лошият самарянин“, „Смъртоносни машини“, „Академията на Чадъра“) играе злия Дрейгън. Русокосата Уорис Дей пък е злата вещица кралица. При представянето на филма на феста „Комик Кон“ тя накара Шийън почти да се съблече, а той там и без това се бе явил по къси панталонки и потник, та по едно време реши, че сандали не му трябват и ги събу. Въпреки призивите на фенки обаче не си свали гащите. Но в Холивуд това определено е начин да те забележат.

Георги П. Димитров