Х айди Клум отново доказа, че знае как да привлече вниманието! На ревюто на Vetements по време на Седмицата на модата в Париж, германската икона се появи в напълно прозрачна дантелена рокля, под която носеше единствено телесен прашки.

Преди да разкрие дръзката визия, 52-годишната звезда позира пред фотографите в мъжко палто и черни очила, рамо до рамо с дъщеря си Лени Клум, която също заложи на секси черно облекло, разкриващо корема.

След като Лени позира сама, Хайди свали палтото и остави всички без думи — дългата сиво-дантелена рокля с вградени ръкавици прикриваше малко повече от нищо, а русата ѝ коса едва закриваше гърдите ѝ.

Но изненадите не спряха дотук — Клум отвори устни и показа металните грилз върху зъбите си, добавяйки бунтарски щрих към своята почти гола визия.

Дръзката рокля дебютира на модния подиум като част от колекцията пролет/лято 2025, в която самата Хайди дефилира по-рано, облечена значително по-скромно — с кожени панталони, тениска и дълго палто.

През годините Клум е имала не един провокативен момент, но никога досега не е била толкова разголена пред обективите.