Я понският анимационен екшън филм Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc се хареса най-много на българската публика, сочат обобщените данни от киносалоните.

Филмът, който е продължение на манга сериала "Човекът с моторен трион", е събрал 7701 зрители и 119 095 лева приходи.

На втора позиция се нарежда родната лента "България amore mio", която е трета седмица по екраните. Историята от 90-те години, в която са замесени италианските тайни служби и трима млади приятели от Италия, които решават да пътуват до София, е гледана от 9452 зрители и има 136 788 лева приходи.

Двуседмичният първенец "Черният телефон 2" е на трето място по зрителски интерес. Продължението е гледано вече от 24 877 зрители и има 286 838 лева приходи.

На четвърто и пето място са съответно българската комедия "Почивката"и "Ема и Шоколандия".

Топ 10 се допълва от "Бугония“, "Шелби Оукс: Призрачният град", "Добро момче", "Заклинанието 4: Последно причастие" и "Пати и тайните на Древна Гърция".

Източник: БТА