В Иновационен форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк бе открито второто издание на Sofia Art Fair – единственото международно изложение за съвременно изкуство в България.

На официалната церемония гостите на събитието първи се потопиха в атмосферата на форума и бяха приветствани от Васил Терзиев, кмет на град София и организаторите - Суни Данаджъ, Радослав Механджийски и Натанаил Стефанов, зам. председател на УС на София Тех Парк. Сред присъстващите на официалното откриване бяха проф. Любомир Стайков, Симеон и Гергана Паси, Димитър Митовски, Деница Гергова, Саша Безуханова, Цветелина Бориславова, Китодар Тодоров, Веселина Сариева, Деси Тенекеджиева, Деян Статулов и др.

“Изключително съм щастлив, че отново сме заедно тук. Миналата година си обещахме още по-голямо и по-магично изложение – и днес то вече е реалност. За нас като пазар това развитие е от огромно значение. А моята лична мечта е София да има свой прекрасен музей за съвременно и модерно изкуство – затова подобни събития са истински ключови. Благодаря от сърце на всички, които работиха за това, и на всички гости, които вярват, че в София има място за съвременното изкуство”, поздрави кметът Васил Терзиев.

Събитието ще продължи до 5 октомври (неделя) и ще посрещне стотици посетители и целители на съвременното изкуство всеки ден. Разнообразните гости, част от елита на бизнеса в страната, колекционери, изкуствоведи и любители, ще се съберат в четирите дни на изложениeтo под мотото IMAGINE – покана да си представим нови реалности, културни хоризонти и възможности за обмен между различни творчески светове.

В изложбената програма участват 27 галерии и творчески колективи от 13 държави – България, Франция, Нидерландия, Унгария, Италия, Австрия, Испания, Чехия, Румъния, Грузия, Азербайджан и Латвия. Те представят над 80 съвременни автори, включително утвърдени имена и млади таланти.

Сред акцентите е международната образователна програма SAF Talks, която включва лекции и дискусии с директори на институции, колекционери, куратори, юристи и експерти от културния сектор. Темите обхващат арт пазара, колекционерството, културната политика, дигиталните технологии в изкуството и устойчивите модели за развитие.

“Sofia Art Fair прави София видима на културната карта на света. Днес не просто откриваме изложение - откриваме врата към възможни реалности, създадени от въображението, визията и таланта на стотици артисти от България и чужбина. И днес в София Тех Парк сме събрали участници от 13 държави, което е два пъти повече от миналата година и това ни прави изключително горди”, каза Суни Данаджъ, основател на Sofia Art Fair.

Кураторският проект „Разширени перспективи“, иницииран от платформата Art and Culture Today, допълва темата на тазгодишното издание. Той извежда изкуството извън изложбените зали и внася нов пласт на визуален и концептуален диалог. Творбите на Миа Флорентине Вайс, Джузепе Ло Скиаво, Сабина Кнетлова и Габриела фон Хабсбург изследват теми като възприятие, идентичност, материалност и мястото на човека в съвременния свят.

„Много съм щастлив, че сме заедно тук и имаме възможността да видим и да общуваме с изкуството. Възможност да го колекционираме. Радвам се, че в глобален план все повече хора се изкушават от престижа на колекционерството. Тази година в рамките на Sofia Art Fair има изкуство с безспорна инвестиционна стойност, а редом с него и множество млади автори“, допълни Радослав Механджийски от Art and Culture Today – основен партньор на събитието.

Sofia Art Fair 2025 създава устойчива платформа за културна дипломация и международен обмен. Събитието превръща София в естествено средище на съвременното изкуство в Европа.

“За втора поредна година сме домакин на Sofia Art Fair. София Тех Парк е адресът на иновациите, където се срещат наука, технологии и образование. Но ако няма изкуство, няма живец и дух. И за да бъде София Тех Парк част от обществото, ние правим и нещо за артистите и винаги ще бъдем отворени към техните изложби и произведения”, каза Натанаил Стефанов, зам.-председател на УС на София Тех Парк.

Sofia Art Fair - Imagine се организира от Фондация „София диша“ под патронажа на кмета на София Васил Терзиев, и е включен в Културния календар на Столична община за 2025 година, както и с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма, което подчертава значението на събитието като културен и дипломатически фактор за развитието на България като дестинация за културен туризъм.

Организаторите отправиха и специални благодарности към партньорите си за събитието:

"Отправяме специални благодарности за подкрепата на нашите партньори. Сред основните партньори на събитието са още Art and Culture Today, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Рекламна агенция The Locals и Sofia Tech Park.

Българо-американска кредитна банка е стратегически партньор на Sofia Art Fair и застава зад събитието с ясна мисия – да подкрепя устойчивото развитие. Част от дългосрочната ѝ стратегия е да инвестира в значими инициативи, които вдъхновяват промяна – в бизнеса, изкуството и обществото. С подкрепата си банката не просто участва, а създава възможности за развитие и културен обмен.

Благодарим и на нашите институционални партньори: Столична община, Държавен културен институт към Министъра на външните работи, Посолство на Република Франция и Френски институт в България, Посолство на кралство Нидерландия, Институт Лист – Унгарски културен институт София, Австрийски културен форум София, Посолство на Кралство Испания в Р България и Институт Сервантес - София.".