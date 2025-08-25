О громна загуба сполетя прочута наша звезда, домът на родната прима потъна в траур , а от целия свят заваляха съболезнователни писма.
Отишъл си е от този свят съпругът на обожаваната и от българи, и от чужденци световноизвестна оперна прима Райна Кабаиванска.
Тя не е публикувала нито ред, нито е ясно кога точно е починал любимият ѝ Франческо Гуандалини, от статусите в профила ѝ в социалната мрежа, най-вероятно той си е отишъл на 23 август.
#Cultura. Scomparsa di Franco Guandalini, marito della soprano Kabaivanska. Il cordoglio del presidente @mdepascale e dell’assessora Allegni: “Figura di grande spessore culturale”— Regione Emilia-Romagna (@RegioneER) August 25, 2025
La #notizia 👉 https://t.co/0g9tyvN7j5 pic.twitter.com/54mJnbdQph
Последната й окъпана в усмивка и щастие публикация е от 14 август. След това всичко е само тъга и съболезнования.
Тъжната вест за смъртта на Гуандалини се разпространява на 23-ти август следобед, което предизвикава незабавни съболезнования от кмета на Модена Масимо Мецети към великата Райна, дъщеря им Франческа и „всички, които го обичаха“.
Миналата година той и съпругата му дариха колекция от барокови теракоти на галерия „Естенси“, която остана изложена повече от година. „Човек, воден от любов към изкуството“ бяха думите, с които град Модена избра да почете Франко Гуандалини, припомня TRCModena.
Кабаиванска среща голямата си любов, когато е на 35 години. Съдбоносна за срещата с бъдещия ѝ съпруг Франко Гуандалини се оказва операта „Франческа да Римини“, в която тя пее под негова режисура. Една „греховна“ целувка на сцената завършва с брак в Модена. Дъщеря им Франческа носи името на операта, която ги събира, припомня БНТ.
