А ктьорът Бен Афлек се бори да избегне рецидив, след като бившата му съпруга Дженифър Гарнър се готви да се омъжи за дългогодишния си партньор Джон Милър, разкрива Radar Online.

53-годишният актьор, който открито се бори с алкохолизма от години, е трезвен от рехабилитационен център през 2018 г., но приятелите му сега се опасяват, че стресът от годежа на Гарнър го е направил уязвим. Афлек, който някога определи развода им през 2015 г. като „най-голямото съжаление в живота си“, сега се твърди, че му е трудно да приеме, че Гарнър продължава напред завинаги.

„Бен е съсипан и това наистина му се отразява тежко“, каза един от вътрешните източници. „Той работи усилено, за да запази трезвеността си, но новината, че Джен се готви да се омъжи повторно, го разтърси силно. Приемането, че Джен е на път да продължи напред с друг мъж, му се струва като преживяване на загубата отново“, добави той.

53-годишната Гарнър наскоро беше снимана в Лос Анджелис с диамантен пръстен, докато снима последния си проект.

Източници твърдят, че тя е казала на приятели, че с 47-годишния Милър активно планират сватбата си.