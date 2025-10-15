Б ившият съпруг на австралийската певица Сия е поискал от нея колосалната сума от над 250 000 долара месечна издръжка.

Това сочат документи, представени пред американски съд, съобщава Би Би Си.

Изпълнителката на Chandelier посочи „непреодолими различия“, когато подаде молба за развод с Даниел Бернар през март.

Бернар, който е бивш лекар, посочва, че се нуждае от месечната издръжка, за да поддържа „луксозния начин на живот“, който е водил по време на брака. Той твърди, че е бил „финансово зависим от Сия“, след като е напуснал работата си, за да управлява краткосрочен бизнес проект в сферата на медицината заедно със съпругата си.

Мъжът описва разходите на двойката, която възпитава 18-месечен син, надхвърляли 400 000 долара месечно за частни самолети, почивки, луксозно хранене и няколко служители на пълен работен ден.

„Никога не ни се е налагало да следим разходите си за живот“, пише той.

Бившият специалист по лъчетерапия уточнява също, че ще трябва да премине многогодишно обучение и да издържи сериозни изпити, преди да може да възстанови медицинската си лицензия. Бернар настоява и за допълнителни плащания, за да покрие разходите по делото.

