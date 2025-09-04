А ктьорът, кинопродуцент и художник Жак Шарие почина на 88-годишна възраст. Той е бил съпруг на Брижит Бардо от 1959 до 1962 г. и баща на единственото й дете Никола-Жак.
Това е тъжна новина, която отново засяга близките на Брижит Бардо след смъртта на нейния дългогодишен приятел Кристиан Бринкур.
RIP Jacques Charrier— Lindsay Peebles (@LindsayPeebs) September 4, 2025
6/1936 - 3/09/2025 pic.twitter.com/lcVTdhjoYE
Вторият й съпруг, Жак Шарие, чийто живот тя споделя от 1959 до 1962 г., е починал в Сен-Бриак (Ил-е-Вилен) на 88-годишна възраст, научи Paris Match.
Роден на 6 ноември 1936 г. в Мец, той става известен благодарение на ролята си във филма „Les Tricheurs“ на Марсел Карне, заедно с Лоран Терзиеф, Паскал Пети, Андреа Паризи, Дани Савал и Жан-Пол Белмондо през 1958 г.
⚫ Mort l’acteur Jacques Charrier, premier mari de Brigitte Bardot et père de son fils Nicolas— Le Parisien (@le_Parisien) September 4, 2025
➡️ https://t.co/KlqEiG92Wo pic.twitter.com/Iae3uJraU8
Брижит Бардо и Жак Шарие се срещат на снимачната площадка на „Бабет отива на война“. Веднага след като филмът е завършен, двамата 25- и 23-годишни младежи заминават за Лувсиен, родното място на семейство Бардо в Йвелин, за да се оженят на 18 юни 1959 г.
Disparition à 88 ans de l'acteur Jacques Charrier. Montpellier a été au cœur de sa jeunesse dans les années 1950 où son père, militaire, avait été affecté. C’était un ancien élève de notre école des Beaux-Arts et du Conservatoire. Brigitte Bardot lui donna son plus beau rôle. pic.twitter.com/PlW3xO3Y51— En Commun Montpellier (@encommunmtp) September 4, 2025
От този съюз се ражда дете: Никола-Жак, роден на 11 януари 1960 г. За съжаление, връзката им бързо се разпада и те се развеждат на 30 януари 1963 г.
Жак Шарие получава попечителските права и отглежда детето заедно с новата си съпруга Франс Луи-Дрейфус.
Jacques Charrier, Stéphane Audran & Walther Reyer— Petite Séquence (@petitesequence) August 17, 2025
L'Œil du Malin - Claude Chabrol, 1962 pic.twitter.com/8j3oWcbMJy
Той има още три деца: Мари, Софи (от брака си с Франс Луи-Дрейфус) и Розали, от третия си брак.
В киното го виждаме пред камерата на Клод Шаброл, Жерар Ури или Жан-Люк Годар. Става продуцент заедно с приятеля си Жан-Клод Бриали и продуцира филмите на последния. Като пластичен художник излага картините си в Espace Cardin в Париж, предаде БГНЕС.