З вездата за възрастни и съперничка на Бони Блу – Лили Филипс, обмисля да създаде своя AI версия в услуга на феновете си.

24-годишният модел е натрупала умопомрачителни суми от кариерата си, но това си има и своята лична цена.

На близките ѝ им е било трудно да се примирят с начина, по който тя си изкарва прехраната, включително когато е имала интимни контакти със стотици мъже само за един ден.

След като призна, че наскоро е постъпила в болница, защото тялото ѝ е било подложено на огромен стрес от нейните занимания, Филипс изглежда е намерила начин да се предпази, като същевременно даде на феновете си повече достъп до нея.

Говорейки пред „The Guardian“ на конференция на индустрията за възрастни в Амстердам тази седмица, тя каза: „Те [феновете] ще знаят, че е AI, но някои мъже може да искат да ме видят в пози, в които аз самата не мога да застана".

„Не съм толкова гъвкава, но един AI бот би могъл да направи шпагат и това може да го разграничи от съдържанието, което имам на собствената си страница", обяснява Лили.

„Кой не иска да прави пари, без да върши много?“, пита тя.

На практика AI версията на Лили ще върши цялата работа, за да не се налага тя да го прави, като същевременно ще продължи да ѝ носи пари.