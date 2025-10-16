П ет души, сред които кралският биограф лейди Колин Кембъл, получиха престижният приз "Приятел на България", по време на Британско-българският Бизнес Бал в Лондон.

Бизнесдамата Ана Михайлов връчва плакет "Приятел на България" на кралския биограф лейди Колин Кембъл.

С плакет бяха удостоени още лейди Керъл Кофин Парсънс, сочена за една от най-успешните бизнесдами в Ямайка, музиканта от Айрън мейдън Тони Мур, боксьорът - легенда Джон Конте, носител на Ордена на Британската империя, лорд Мартин Роуз.

Лорд Минчев с боксьора легенда Джон Конте и бизнесмена Филип Спиячек.

Бизнесдамата Светла Евтимова - председател на организационния комитет откри събитието с реч и даде думата на организатора на бала лорд Евгени Минчев, който цитира думите на Петър Дънов, че България ще кредитира духовно света. PR-ът и благотворител благодари на аристократичните си приятели и гости от цял свят и изпълни песента "Пътнико свиден", която вдигна всички на крака.

Българската страна бе представена от стилни дами като Ана Михайлов, Адриана Василева, Пламена Динчева, Данаила Пасия, Джулия Кастели, Ребека Риофрио и други.

Сред най-стилните дами блестяха Данаила Пассия и Пламена Динчева.

Сред британските гости бяха още принц Дима Зиади с приятелката си, Филип Спиячек с приятелката си Марго Уордолф, Родни Смит, които по-късно играха българско хоро на песните на Поли Хубавенска.

Председателят на организационния комитет на бал Светла Евтимова с час от ансамбъл Фолклорна магия.

Впечатление в програмата направи Стоян Захариев, който освен хита си "Анжелика" на английски представи и новия си репертоар. Тони Мур и акордеонистът Исус Ангелов очаровата близо 175-те гости на бала, събрал средства за въздушна линейка.

Тони Мур ог "Айрън мейдън" позира с Даниела Георгиева от Фолклорна магия.

Повече от 15 години, PR-ът и благотворител, лорд Евгени Минчев прави поредица от инициативи в Лондон, свързани с благотворителността. В името на България той прави първият Мартеница бал, на който сред пищна програма с народни танци и песни обяснява смисъла на най-българският символ. Повече от 5 000 лондончани носят мартеница подарена от Евгени.

Следващото събитие на родолюбивия българин ще бъдат наградите за мода и бизнес в Лондон през 2026. На 14 ноември в София ще се проведат годишните награди - "Бизнесдама на годината".