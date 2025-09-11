Н аша актриса ще става майка.

Актрисата Радина Боршош, позната от театралната сцена и киното, сподели вълнуваща новина – тя и съпругът ѝ, фотографът Владимир Томашевич, очакват първото си дете.

Радина публикува кадър в социалните мрежи, на който позира в ефирна бяла рокля, придружен от думите: „Цялата любов е в това очакване“.

Само минути след публикацията профилът ѝ се изпълни с поздравления и добри пожелания от приятели, колеги и почитатели, които не скриха възхищението си колко сияйна изглежда бъдещата майка.

През последните месеци в кулоарите на артистичния свят се говореше, че дъщерята на министъра на туризма Мирослав Боршош е бременна. До този момент актрисата предпочиташе да пази личното си щастие далеч от публичността, но сега тя самата потвърди радостната новина.

Радина и Владимир са заедно от няколко години, а преди близо две официално скрепиха връзката си с брак. Очакването на първата им рожба е ново начало в живота им, което те вече не крият, а споделят с последователите си, писа Edna.bg.